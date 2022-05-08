России потребуется значительное время и расходы, чтобы восстановить свои вооруженные силы после этого конфликта

Самый расхваливаемый танк оккупантов, который именовали «наиболее продвинутым» оказался уязвимым перед ВСУ. Об этом сообщили в минобороны Великобритании со ссылкой на информацию разведки.

Как сообщают в разведке, по крайней мере один T-90M (самый продвинутый российский танк) был разрушен в бою. Около 100 танков T-90M в настоящее время находятся в эксплуатации среди передовых российских подразделений, в том числе сражающихся в Украине.

Сообщалось также, что рф терпит большие потери на наших землях, а также получают огромный ущерб. В частности, некоторые из самых боеспособных российских подразделений получили множество урона, как и передовые возможности армии рф.

России потребуется значительное время и расходы, чтобы восстановить свои вооруженные силы после этого конфликта. Это довольно проблематично, так как модернизация и обновление оборудования практически невозможны из-за санкций.

Ранее сообщалось, что архитекторов Украины пригласили присоединиться к планированию стратегии восстановления и развития Ирпеня. На приглашение откликнулись около 120 проектантов.

“Населенные пункты Киевщины очень сильно пострадали от рук захватчиков. Оккупанты целенаправленно уничтожали наши дома, больницы, школы, культурные сооружения. Но мы все восстановим. У меня нет сомнений в этом, когда я вижу, сколько людей откликнулись на призыв о помощи. Верю, что сможем построить новую Киевщину, еще более развитую и цветущую", - отметил председатель Киевской ОВА Александр Павлюк.

Напомним, что жители Киева не смогут сделать 8-9 мая, официальное предупреждение.

Как сообщала Politeka, на Киевщине нашли еще одно массовое захоронение жертв оккупантов.

Также Politeka писала, что на Киевщине приостановили деятельность УПЦ МП