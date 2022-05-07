В порту Марина-ди-Каррара в Тоскане задержали 140-метровую яхту «Шехерезада», владелец которой, по версии итальянских следователей, связан с властями рф. Они, по данным следствия, попадают в санкционный список. Об этом сообщает Франс-пресс, ссылаясь но свои источники.

Italian authorities have impounded a mega-yacht at the center of a mystery over its ownership, as speculation swirled it might even belong to Russian President Vladimir Putin.https://t.co/xVmxyyElOG pic.twitter.com/nRWCN37e4q — AFP News Agency (@AFP) May 6, 2022

По версии же команды Навального, яхтой владеет сам президент рф. Стоимость «скромной» лодки оценивается в $700 млн.

Власти Италии в пятницу приняли решение о заморозке яхты "Шехерезада" из-за неопределенности, кто может быть ее собственником, на фоне сообщений о том, что она принадлежит президенту россии владимиру путину.

Министр экономики и финансов Даниэле Франко подписал распоряжение об изъятии яхты, которая ходит под флагом Каймановых островов. Решение принято в соответствии с санкциями ЕС, введенными после вторжения оккупантов на наши земли. Итальянская полиция заявила, что делает все возможное, чтобы установить истинного владельца.

Британское издание The Sun поговорило с рабочими яхты, а также опубликовало фотографии шикарного судна.

Рабочий, помогавший строить яхту, сказал: "Каждая поверхность мраморная или золотая. Есть бесчисленные бассейны, спа, сауна, театр, бальные залы, тренажерный зал, две вертолетные площадки. Это как мини-город".

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