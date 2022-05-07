Более того, помощь в этом направлении будет усилена.

Очень большую роль в борьбе с российскими оккупантами играет поддержка со стороны американской разведки. Об этом сообщил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в своем блоге на НВ.

«Если у нас работают агентурная разведка и военная разведка на поле боя, и здесь мы добываем самые розвідданні, то в том, что касается инструментальной разведки, нет равных США», - отметил эксперт.

При этом он добавил, что Штаты даже внесли правку в закон, чтобы позволить передавать Украине часть государственной тайны, что касается разведданных.

«Благодаря таким поступлением информации мы имеем позволяет наносить поражения пунктам управления и нарушать систему военного управления российских войск, что в итоге приводит к разбалансировке, в том числе и действий этих войск на поле боя», - подчеркнул эксперт.

Жданов подчеркнул, что против инструментальной разведки США, российская армия является бессильной.

«Фактически, против инструментальной разведки США россияне ничего сделать не в состоянии — здесь, кстати, можно наблюдать существенное технологическое отставание РФ от развитых стран Запада. Русские могут разве что надувные макеты расставить, для того, чтобы попытаться ввести в заблуждение средства разведки США, как они это уже делали. Но на сегодняшний день есть средства, которые различают где надувной макет, а где настоящий, например, танк», - сказал эксперт.

Напомним, Арестович объявил о новой фазе войны с Россией: "Очень тяжелая, надо привыкать"

Как сообщала Politeka, ВСУ испепелили в небе многомиллионную "птицу" оккупантов: подробности удачной охоты в Одесской области

Также Politeka писала, что Зеленский рассказал о переговорах с ключевым союзником Украины: "Россию злит наша близость".