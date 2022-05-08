Один из оккупантов под Херсонщиной решил пожаловаться во время беседы своему знакомому на воровство.

Кадыровцы начали обворовывать не только дома украинцев, но еще и русских оккупантов. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, перехваченный СБУ.

Один из оккупантов под Херсонщиной решил пожаловаться во время беседы своему знакомому, как чеченцы обворовали его:

«Приехали, мол, помолиться: пусти, брат, мы свои, на разведке. Впустил, короче, бл*дь… Он пока молился, ПМ подрезал, нах*й! Прыгнули в тачку и… съе*ались», – рассказывает русский захватчик.

После того, как начальство узнало об украденном, солдата еще и заставили рыть окопы, а далее солдату дали два дня на поиски:

«А если не найду, меня завалят! И спишут, что пропал… Разведкой боем на укропов… И меня укропы застрелили», – заявил оккупант.

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