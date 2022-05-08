Кадыровцы начали обворовывать не только дома украинцев, но еще и русских оккупантов. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, перехваченный СБУ.
Один из оккупантов под Херсонщиной решил пожаловаться во время беседы своему знакомому, как чеченцы обворовали его:
«Приехали, мол, помолиться: пусти, брат, мы свои, на разведке. Впустил, короче, бл*дь… Он пока молился, ПМ подрезал, нах*й! Прыгнули в тачку и… съе*ались», – рассказывает русский захватчик.
После того, как начальство узнало об украденном, солдата еще и заставили рыть окопы, а далее солдату дали два дня на поиски:
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Шесть ракет прилетели по Одессе, в воздух поднялись столбы черного дыма: куда пришлись удары
"Они, гады, все понимали": Ефросинина рассказал о расколе в российском шоу-бизнесе
Рада увеличивает штрафы: за что украинцам придется заплатить до 5 100 гривен
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
«А если не найду, меня завалят! И спишут, что пропал… Разведкой боем на укропов… И меня укропы застрелили», – заявил оккупант.
Мы писали, в порту Марина-ди-Каррара в Тоскане задержали 140-метровую яхту «Шехерезада». По версии же команды Навального, яхтой владеет сам президент рф. Стоимость «скромной» лодки оценивается в $700 млн.
Рабочий, помогавший строить яхту, сказал: "Каждая поверхность мраморная или золотая. Есть бесчисленные бассейны, спа, сауна, театр, бальные залы, тренажерный зал, две вертолетные площадки. Это как мини-город", цитирует издание The Sun.
Напомним, в Минэкономики напомнили, кто имеет право на компенсацию в 6500 гривен и что изменилось.
Как сообщала Politeka, в "Дія" запустили новую полезную услугу.
Также Politeka писала, что Рада увеличивает штрафы: за что украинцам придется заплатить до 5 100 гривен.