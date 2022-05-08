Украина должна разрушить Крымский мост, чтобы остановить переброску военной техники россиянами с аннексированного полуострова. Об этом пишет полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в своем блоге на НВ.
«Его (Крымский мост, - ред.) нужно разрушать, потому что именно через него идет очень большая подпитка российских войск — и техникой, и боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Надо сделать из Крыма тупик, тогда снабжения войск будет осложнено тем, что все поставки придется перебрасывать на Ростовскую область», - убежден эксперт.
Жданов отметил, что Украина может получить от США оружие, которое является пригодным для таких целей. Речь идет о американские пусковые установки M142 HIMARS, которые уже называют «длинной рукой, которой украинская армия сможет достать даже Крымский мост».
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"Такая установка имеет пакетную зарядку, то есть на нее ставится пакет, из которого делаются пуски. Но в этом пакете могут быть разные виды боеприпасов, начиная от реактивных снарядов (тогда дальность будет составлять до 40 километров), и заканчивая оперативно-тактическими ракетами — и тогда эта длинная рука будет лететь аж на 300 километров. Какие именно пакеты для HIMARS мы получаем — это уже вопрос наших договоренностей с нашими партнерами, но наличие таких пусковых установок позволяет их делать фактически универсальным оружием", - пояснил эксперт.
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