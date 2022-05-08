"Крымский мост нужно разрушать, потому что именно через него идет очень большая подпитка российских войск"

Украина должна разрушить Крымский мост, чтобы остановить переброску военной техники россиянами с аннексированного полуострова. Об этом пишет полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в своем блоге на НВ.

«Его (Крымский мост, - ред.) нужно разрушать, потому что именно через него идет очень большая подпитка российских войск — и техникой, и боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Надо сделать из Крыма тупик, тогда снабжения войск будет осложнено тем, что все поставки придется перебрасывать на Ростовскую область», - убежден эксперт.

Жданов отметил, что Украина может получить от США оружие, которое является пригодным для таких целей. Речь идет о американские пусковые установки M142 HIMARS, которые уже называют «длинной рукой, которой украинская армия сможет достать даже Крымский мост».

"Такая установка имеет пакетную зарядку, то есть на нее ставится пакет, из которого делаются пуски. Но в этом пакете могут быть разные виды боеприпасов, начиная от реактивных снарядов (тогда дальность будет составлять до 40 километров), и заканчивая оперативно-тактическими ракетами — и тогда эта длинная рука будет лететь аж на 300 километров. Какие именно пакеты для HIMARS мы получаем — это уже вопрос наших договоренностей с нашими партнерами, но наличие таких пусковых установок позволяет их делать фактически универсальным оружием", - пояснил эксперт.

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