Полк «Азов» опроверг информацию о том, что якобы украинские защитники вышли к оккупантам с белыми флагами, так как решили сдаться. Сообщается в Телеграм-канале полка "Азов".
Так, «Азов» развенчал фейк о том, что якобы их солдаты вышли к оккупантам с белыми флагами сдаваться. Информация об этом в очередной раз появилась в пропагандистских СМИ рф.
«На самом же деле для реализации плана эвакуации гражданских используются белые флаги обеими группами. Так и на этот раз для эвакуации граждан с территории завода «Азовсталь» обе группы использовали такие флаги. Хотим заметить, что данная процедура проводится уже в четвертый раз» - сообщают в «Азове».
В сети призывают не верить российским СМИ и тщательно проверять информацию на правдивость.
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Советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщил, какие потери уже несут российские оккупанты в Украине. А также он предположил, сколько еще должно погибнуть захватчиков, чтобы в россии начали понимать, что происходит.
Так, по словам Арестовича, когда число потерь российских солдат начнет приближаться к отметке в 80 тысяч, тогда в рф начнут воспринимать, что происходит.
Напомним, попытка захватить Киев, Кличко сделал важное предостережение.
Как сообщала Politeka, на Харьковщине организовали переправу украинцев в россию, фото.
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