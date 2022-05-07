Утром в Дзержинском районе была деревня — Ашпатск, а к вечеру ее уже не осталось.

В Красноярском крае за один день число сгоревших строений выросло в 5 раз. Как стало известно, на утро седьмого мая число сгоревших строений было 88, к вечеру число увеличилось до 450. Об этом также сообщается на сайте краевого управления МЧС.

Утром в Дзержинском районе была деревня — Ашпатск, а к вечеру ее уже не осталось, она выгорела дотла. Сейчас спасатели МЧС России тушат пожары сразу в 16 населенных пунктах Красноярского края, где горят не менее 200 различных строений.

Пожары широко распространились из-за сильного ветра, скорость которого в отдельных районах достигает 40 метров в секунду.

В двух районах в результате пожаров погибли люди. Сообщается, что среди причин пожара русские СМИ указывают «короткие замыкания из-за перехлеста электропроводов и падения ЛЭП в результате сильного ветра». На всей территории Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации.

Также известно, в российском городе Называевск недалеко от Омска в результате небывалого пожара полностью выгорели несколько улиц, появились подробности о разрушениях.