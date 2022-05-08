Гоним врага с каждого клочка нашей земли, - говорят в Оперативном командовании.

ВСУ нанесли оккупантам серьезное поражение возле острова Змеиный. Об этом информирует Оперативное командование «Юг» в социальной сети Фейсбук. Также они представили видео с моментом ликвидации вражеской базы.

Так, оперативное командование «Юг» сообщает о точных атаках «Байрактаров», в результате которых уничтожены:46 человек живой силы; 1 десантный катер типа «Серна»; 2 десантно-штурмовых катера типа «Раптор».

«Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и с воздуха💥 Вперед – к Победе!» - говорится в описании под кадрами.

Также в течение суток украинской артиллерии удалось поразить вражеский склад для боеприпасов в Херсонской области.

Мы писали, разведка Британии сообщила о проблемах вс рф в управлении. Трудности в командовании и управлении, а также неэффективность действий россиян на линии фронта могут вынудить старших полевых командиров взять на себя личное руководство операциями.

Ошибочные допущения при планировании и неудачи в обеспечении устойчивого развития продолжают подрывать прогресс России.

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