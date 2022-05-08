Министр обороны Алексей Резников рассказал, что несмотря на поставки вооружения от западных партнеров, ВСУ все еще ждет тяжелая борьба с русскими захватчиками. Об этом Алексей Резников заявил в эфире единого национального телемарафона UA Разом.
«У них мало ума, но их много» – говорит Резников в обращении.
Причем он также отметил, что оккупантов действительно много, поэтому нельзя сбрасывать возможные опасности со счетов.
«Нельзя преуменьшать угрозу рф – их очень много, как в фильмах про орков. У них мало ума, но их много количественно – людьми, техникой.
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Они снимают все со складов и везут. Как в фильмах про орков: они прут и прут, их жгут и жгут – Чернобаевка везде», – рассказал он.
Мы писали, в случае контрнаступления ВСУ в Изюмском и Харьковском направлениях и изгнания оттуда врага, это станет большой победой, невиданной со времен Второй мировой войны.
Такое мнение высказал заместитель главы СБУ в 2014-2015 годах генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун.
Напомним, под Харьковом оккупанты расстреляли мирных граждан, которые пытались эвакуироваться
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