Оккупантов действительно много, поэтому нельзя сбрасывать возможные опасности со счетов.

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что несмотря на поставки вооружения от западных партнеров, ВСУ все еще ждет тяжелая борьба с русскими захватчиками. Об этом Алексей Резников заявил в эфире единого национального телемарафона UA Разом.

«У них мало ума, но их много» – говорит Резников в обращении.

Причем он также отметил, что оккупантов действительно много, поэтому нельзя сбрасывать возможные опасности со счетов.

«Нельзя преуменьшать угрозу рф – их очень много, как в фильмах про орков. У них мало ума, но их много количественно – людьми, техникой.

Они снимают все со складов и везут. Как в фильмах про орков: они прут и прут, их жгут и жгут – Чернобаевка везде», – рассказал он.

Мы писали, в случае контрнаступления ВСУ в Изюмском и Харьковском направлениях и изгнания оттуда врага, это станет большой победой, невиданной со времен Второй мировой войны.

Такое мнение высказал заместитель главы СБУ в 2014-2015 годах генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

Напомним, под Харьковом оккупанты расстреляли мирных граждан, которые пытались эвакуироваться

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