Оккупанты выжгли себя же дотла на Запорожском направлении.

Оккупанты использовали огнеметную систему «Солнцепёк» против своих же позиций. Как сообщили в 97-м Пехотном батальоне 60-й отдельной пехотной бригады на странице в ФБ, это произошло восьмого мая.

Сообщается, что захватчики выжгли себя же дотла на Запорожском направлении.

«Используя на Запорожском направлении тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", применили ее против своих позиций и фактически выжгли рашистских оккупантов с украинской земли. Мы понимаем, что на майские традиция готовить шашлыки, но у нас есть одно замечание - палите себя на территории России», - сказано в сообщении 97 Пехотного батальона 60-й отдельной пехотной бригады.

Военные иронично подметили, что такие действия положительно воспринимаются и всячески поддерживаются украинскими защитниками.

Мы писали, в Херсонской области горят леса возле деревень Геройское и Ивановка. Русские захватчики также запрещают тушить возгорание, из-за чего жителям может грозить смерть. Об этом сообщил глава Чулаковской территориальной громады Александр Мусиенко.

«Сегодня происходит огромная беда в нашей общине и во всей Херсонской области, горят леса непосредственно возле сел Геройское и Ивановка», — рассказал он. И он добавил, что важно осознавать ситуацию – оккупанты не дают потушить огонь.

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