Премьер-министр Канады Джастина Трюдо во время визита в Киев познакомился со знаменитым псом Патроном, который помогает украинским саперам разминировать территории.

В присутствии премьер-министра Канады президент Украины Владимир Зеленский наградил украинских саперов, овладели канадскими технологиями разминирования. Среди них был и пес Патрон, который уже стал звездой Сети. У него даже есть собственные странички в Инстаграм и Твиттер.

Во время встречи Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министру Канады Джастину Трюдо при помощи Украины.

"Канада среди лидеров поддержки Украины в борьбе за собственную свободу. То, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня рядом с украинским народом, для нас много значит. Верю, совместными усилиями нам удастся преодолеть все вызовы", - сказал президент.

Today, in the presence of Justin Trudeau, Volodymyr Zelenskyy awarded Ukrainian sappers who mastered Canadian mine clearance technologies. Among them is the famous dog Patron 🇺🇦Real War #Ukraine #UkraineWar #Russia pic.twitter.com/NnrpqF3KC3 — Ukraine War SitRep 🇺🇦 (@UKRWarSitRep) May 8, 2022

Отметим, во время визита Трюдо посетил разрушенный русскими город Ирпень и лично поднял флаг над посольством в Киеве, ознаменовав возобновление его работы.

Unfortunately, the first attempt at raising the flag ended in failure



Trudeau and co then resorted to another flagpole around the side of the embassy pic.twitter.com/6sM8j52FXA — Ashleigh Stewart (@Ash_Stewart_) May 8, 2022

"Он приехал в Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть весь тот кошмар, который совершили с нашим городом российские оккупанты. И, конечно, был шокирован. Ведь он увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома ирпенчан, которые еще недавно радовались жизни и имели свои планы на будущее", - написал городской голова Ирпеня Александр Маркушин в Telegram.

Он поблагодарил Трюдо за поддержку, которую Канада оказывает Украине, и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество, в частности по восстановлению украинских городов.

Напомним, в ГСЧС показали пса Патрона, который служит в ГСЧС

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