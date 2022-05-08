Премьер-министр Канады Джастина Трюдо во время визита в Киев познакомился со знаменитым псом Патроном, который помогает украинским саперам разминировать территории.
В присутствии премьер-министра Канады президент Украины Владимир Зеленский наградил украинских саперов, овладели канадскими технологиями разминирования. Среди них был и пес Патрон, который уже стал звездой Сети. У него даже есть собственные странички в Инстаграм и Твиттер.
Во время встречи Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министру Канады Джастину Трюдо при помощи Украины.
"Канада среди лидеров поддержки Украины в борьбе за собственную свободу. То, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня рядом с украинским народом, для нас много значит. Верю, совместными усилиями нам удастся преодолеть все вызовы", - сказал президент.
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Отметим, во время визита Трюдо посетил разрушенный русскими город Ирпень и лично поднял флаг над посольством в Киеве, ознаменовав возобновление его работы.
"Он приехал в Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть весь тот кошмар, который совершили с нашим городом российские оккупанты. И, конечно, был шокирован. Ведь он увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома ирпенчан, которые еще недавно радовались жизни и имели свои планы на будущее", - написал городской голова Ирпеня Александр Маркушин в Telegram.
Он поблагодарил Трюдо за поддержку, которую Канада оказывает Украине, и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество, в частности по восстановлению украинских городов.
Напомним, в ГСЧС показали пса Патрона, который служит в ГСЧС
Как сообщала Politeka, премьер Канады Трюдо заявил, Как правильно называть российские агрессию в Украине
Также Politeka писала, что премьер Канады Трюдо предложил выбросить Россию из Большой десятки.