В россии в День победы по телевизору неожиданно начали говорить правду.

Соответствующие кадры стали появляться с утра 9 мая в сети, их публикуют сами россияне.

Как известно, президент россии владимир путин регулярно эксплуатирует дату 9 мая в целях своей пропаганды. Со временем этот праздник стал сакральным для Кремля.

Однако в этот раз праздник оказался испорчен для ярых любителей путина, которые решили с утра включить телевизор. Так, на спутниковых российских телеканалах появился видеотекст, который отражает правду о том, что сейчас происходит в Украине.

«На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне», - могут прочитать российские телезрители вместо привычных им названий телеканалов и программ.

Судя по всему, неизвестные взломали телепрограмму в российских телевизорах.

«Наконец-то по российскому зомбоящику показывают правду», - говорится в подписи к изображениям в сети.

Украинцы и сами россияне бурно реагируют на эту акцию.

«Хорошо пошло, товарищи кибербойцы! Жгите дальше и больше!», «Всех под одну гребенку. Я за это не голосовал никогда, я-то причём, например?», «Украинцы тоже за это не голосовали», «В тв программе яндекса видел это. Не все каналы, а только первый и россия 1. Сейчас их просто убрали из программы. Видимо, пытаются исправить», «Давно пора. Еще камеры распознавания лиц в городах тоже», «Подтверждаю, правильно сделали», - пишут люди.

Напомним, в одном из украинских городов запретили передвижение и выезд без трех "справок".

Как сообщала Politeka, на границе с Харьковщиной замечены новые подразделения врага.

Также Politeka писала, что Россия не сможет даже удерживать захваченные территории.