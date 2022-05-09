Соответствующие кадры стали появляться с утра 9 мая в сети, их публикуют сами россияне.
Как известно, президент россии владимир путин регулярно эксплуатирует дату 9 мая в целях своей пропаганды. Со временем этот праздник стал сакральным для Кремля.
Однако в этот раз праздник оказался испорчен для ярых любителей путина, которые решили с утра включить телевизор. Так, на спутниковых российских телеканалах появился видеотекст, который отражает правду о том, что сейчас происходит в Украине.
«На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне», - могут прочитать российские телезрители вместо привычных им названий телеканалов и программ.
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Судя по всему, неизвестные взломали телепрограмму в российских телевизорах.
«Наконец-то по российскому зомбоящику показывают правду», - говорится в подписи к изображениям в сети.
Украинцы и сами россияне бурно реагируют на эту акцию.
«Хорошо пошло, товарищи кибербойцы! Жгите дальше и больше!», «Всех под одну гребенку. Я за это не голосовал никогда, я-то причём, например?», «Украинцы тоже за это не голосовали», «В тв программе яндекса видел это. Не все каналы, а только первый и россия 1. Сейчас их просто убрали из программы. Видимо, пытаются исправить», «Давно пора. Еще камеры распознавания лиц в городах тоже», «Подтверждаю, правильно сделали», - пишут люди.
Напомним, в одном из украинских городов запретили передвижение и выезд без трех "справок".
Как сообщала Politeka, на границе с Харьковщиной замечены новые подразделения врага.
Также Politeka писала, что Россия не сможет даже удерживать захваченные территории.