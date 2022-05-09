Президента Беларуси Александра Лукашенко покарают за соучастие в войне против Украины.

Об этом, как пишет Politeka.net, идет речь в новом заявлении лидеров стран «Большой семёрки», опубликованном на сайте «Белого дома».

«Мы приложим все усилия, чтобы привлечь путина, а также пособников агрессии россии против Украины, включая режим лукашенко, к ответственности в соответствии с международным правом», - говорится в заявлении.

Кроме того, в заявлении также указывается, что нынешние действия Путина позорят россию.

«Своим вторжением в Украину и действиями на ней с 2014 года Россия нарушила основанный на правилах международный порядок, в частности Устав ООН, созданный после Второй мировой войны, чтобы избавить грядущие поколения от бедствий войны», - говорится в заявлении.

Кроме того, в документе идет речь о том, что «Большая семерка» совместно с партнерами будет работать для обеспечения стабильных и устойчивых глобальных поставок энергии и доступных цен для потребителей, в том числе путем ускорения сокращения нашей общей зависимости от ископаемого топлива и перехода на альтернативную энергию в соответствии с целями G7 в области климата.

Напомним, Мониторинговая группа Белорусский гаюн ранее сообщила, что с начала полномасштабного вторжения российских войск по территории Украины было выпущено 631 ракету из Беларуси.

Наиболее активно обстрел с территории Беларуси проводился 1 апреля. Тогда было запущено 56 боеголовок.

Также добавим, что Лукашенко поддерживает полномасштабное вторжение россии в Украину.

Российские военные и танки наступали на север Украины именно с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы, куда вывозят раненых в Украине солдат.

На днях Лукашенко неожиданно отметил, что «спецоперация» затянулась.

Также Politeka.net писала, что Лукашенко назвал неожиданный способ остановить войну.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в Черном море заметили корабли и подводные лодки оккупантов.