Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке британской разведки, опубликованной на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается, в результате ситуация вынуждает россиян использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы, которые менее надежны, менее точны и легче перехватываются.
«России, скорее всего, будет трудно заменить уже израсходованное высокоточное оружие", - подчеркивается в сообщении.
В разведке также обращают внимание на то, что вторжение россии в Украину выявило недостатки в ее способности наносить точные удары крупного масштаба.
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«Россия подвергла населенные пункты Украины интенсивным и неизбирательным бомбардировкам, почти не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения», - говорится в сводке.
В Минобороны Великобритании также напомнили о заявлениях россиян в первые дни войны:
"В начале своего вторжения в Украину Россия публично пропагандировала свою способность наносить хирургические удары и ограничивать побочный вред. В нем отмечалось, что украинские города будут в безопасности от бомбардировки".
Добавим, что ранее сразу несколько стран и международных организаций, в том числе ООН, пообещали сделать всё возможное для привлечения к ответственности всех виновных в совершении военных преступлений в ходе агрессии России против Украины.
На текущий момент ООН уже зарегистрировала и подтвердила поименно 5939 жертв среди мирного населения, включая 2787 погибших и 3152 раненых. Однако эта цифра растет каждый день.
Кроме того, количество погибших в Мариуполе мирных граждан может превысить 20 тысяч человек.
Напомним, украинские ветераны обратились к россиянам с важными словами.
Также Politeka.net писала, что по росТВ в День победы неожиданно показали правду, кадры.
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