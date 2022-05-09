Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке британской разведки, опубликованной на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается, в результате ситуация вынуждает россиян использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы, которые менее надежны, менее точны и легче перехватываются.

«России, скорее всего, будет трудно заменить уже израсходованное высокоточное оружие", - подчеркивается в сообщении.

В разведке также обращают внимание на то, что вторжение россии в Украину выявило недостатки в ее способности наносить точные удары крупного масштаба.

«Россия подвергла населенные пункты Украины интенсивным и неизбирательным бомбардировкам, почти не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения», - говорится в сводке.

В Минобороны Великобритании также напомнили о заявлениях россиян в первые дни войны:

"В начале своего вторжения в Украину Россия публично пропагандировала свою способность наносить хирургические удары и ограничивать побочный вред. В нем отмечалось, что украинские города будут в безопасности от бомбардировки".

Добавим, что ранее сразу несколько стран и международных организаций, в том числе ООН, пообещали сделать всё возможное для привлечения к ответственности всех виновных в совершении военных преступлений в ходе агрессии России против Украины.

На текущий момент ООН уже зарегистрировала и подтвердила поименно 5939 жертв среди мирного населения, включая 2787 погибших и 3152 раненых. Однако эта цифра растет каждый день.

Кроме того, количество погибших в Мариуполе мирных граждан может превысить 20 тысяч человек.

Напомним, украинские ветераны обратились к россиянам с важными словами.

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