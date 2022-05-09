Однако, как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина , украинским мужчинам не планируют разрешать выезд за границу, пока идет война с Россией.

"Во время военного положения это не планируется. Здесь на самом деле военные принимают решение, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине", - сказал Шмигаль.

По данным правительства, за время полномасштабной войны из Украины выехали около 4,7 миллионов человек. Но за последних чуть более двух недель 700 тысяч украинцев уже вернулись. И каждый день возвращается больше, чем покидает Украину.

Сейчас выехать за границу имеют право только несколько категорий украинских мужчин: непригодные к военной службе; с отсрочкой от призыва; самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет; имеют на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет; имеют инвалидность I или II группы; обеспечивают постоянный уход за людьми, которые нуждаются в нем, и др.

Также Шмыгаль рассказал об экономической ситуации в Украине.

"Апрель был действительно самым тяжелым, потому что экономика адаптировалась к войне. Более 32% предприятий полностью прекратили свою деятельность. На сегодня же эта цифра меньше - уже 17%", - пояснил премьер.

Напомним, Россия может объявить Украине полноценную войну, Шмигаль назвал дату.

Также сообщалось, что секретарь СНБО Данилов назвал страны, на которые Путин может напасть после Украины.

Кроме того Politeka.net писала, что в одном из украинских городов запретили передвижение и выезд без трех "справок".