Политтехнолог Олег Постернак рассказал, что будет критериями победы в войне против России, а также проанализировал, сколько Россия сможет держаться, воюя с Украиной.

Свое мнение он высказал в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай 24».

«Россия способна держаться первые четыре месяца. После этого у России начинаются очень существенные ресурсные проблемы. Рано или поздно начнут действовать санкции. Не путайте санкции 2014 года и санкции сейчас – это очень серьезные санкции и экономический фронт открыт. Когда нам говорят, что Украина воюет сама, а Запад где-то в сторонке – это неправда. Запад воюет. Они открыли финансово-экономический фронт. Просто его результативность нам сейчас малой кажется», - заявил он.

При таких раскладах, считает Олег Постернак, война примет иной характер.

«Мы ж понимаем, что ракетные запасы России тоже истощаются. Они уже перешли на ракеты другого уровня, которые предназначены для кораблей, а не наземных целей. Это свидетельствует о том, что с запасами что-то не так. Плюс должен состояться разговор Зеленского и Си Цзиньпина, а это эпохальный, поворотный момент. Это говорит о том, что меняется настроение ключевого игрока – Китая», - добавил он.

Олег Постернак считает, что не нужно задавать вопрос о том, когда закончится война.

«Война идет и будет идти до того момента, пока интересы Украины будут максимально сосредоточены вокруг критериев победы. А что будет критериями победы? Полная деоккупация территорий, максимальное освобождение всех наших военнопленных, наших жителей. Переход войны в фазу дипломатического соревнования, переговоры. Ну а дальше – решения судьбы Крыма, но это иной этап», - резюмировал он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что политик, общественный деятель Олесь Доний рассказал о территориях и народах, которые России удалось и не удалось ассимилировать.





