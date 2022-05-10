«Мир готовится к мощному продуктовому кризису, вызванного не санкциями против России, а, собственно, ее действиями по блокированию наших морских портов».

Об этом в интервью РБК-Украина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер напомнил, что, начав полномасштабную войну, россияне заблокировали украинские порты и начали бомбить зернохранилища, которые не имеют отношения к объектам военной инфраструктуры.

По словам Шмыгаля, россияне также преследуют цель по созданию продуктового кризиса в мире и перераспределению крупных продуктовых рынков.

«Украина – №1 экспортер подсолнечного масла, мы экспортируем 47% всего подсолнечного масла. Порты заблокированы и десятки миллионов тонн нашей продукции, в том числе масла, не могут быть доставлены тем странам, которые их ожидают», - пояснил премьер, добавив, что сейчас Украина не может вывезти около 90 млн тонн аграрной продукции, которую произвели.

«Это впервые за последние сто лет, когда одно государство блокирует порты другого, чтобы создать продуктовый кризис в мире. Это стратегическая цель России, несмотря на полномасштабную агрессию, они также формируют мировой продуктовый кризис», - заверил Шмыгаль.

Напомним, министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце прогнозирует, что мир столкнется с самым страшным голодом со времён Второй мировой войны и с миллионами погибших. Предпосылками к этому, по ее словам, являются засуха, пандемия коронавируса и российская война в Украине.

В свою очередь Агентство ООН по продовольственной помощи призывает снова открыть порты Черного моря в Украине, чтобы разрешить экспорт пшеницы и кукурузы, от которых зависят многие бедные страны.

Через месяц после начала войны 24 февраля экспортные цены на пшеницу выросли на 22%, а на кукурузу — на 20%. И это помимо уже резкого роста в 2021 году и в самом начале года.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Сватовском районе власть так называемой «ЛНР» вынуждает фермеров начать посевную, чтобы национализировать урожай, оставив фермерам лишь малую часть. В случае отказа, аграриям угрожают конфискацией сельхозтехники и посевного материал, а также тюремным заключением.

Также стало известно, что Россия пытается продать зерно, украденное на временно захваченных территориях Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского, некоторые страны даже проявляют интерес к его покупке.

"У нас есть большая проблема. Россия перекрыла все торговые пути, и мы не можем экспортировать нашу пшеницу. Они оккупируют наши порты, вывозят наши товары. Я не хочу говорить об этом сейчас, я не хочу называть конкретные страны, которые за нашей спиной заключают соглашения о покупке нашего зерна у России, которое было украдено из Украины

Я не хочу сейчас называть эти страны. Но мы их знаем. И если они это сделают, мы скажем", - заявлял президент.

Напомним, Владимир Путин удивил внешним видом на параде в Москве.

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