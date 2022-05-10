Об этом в интервью РБК-Украина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Премьер напомнил, что, начав полномасштабную войну, россияне заблокировали украинские порты и начали бомбить зернохранилища, которые не имеют отношения к объектам военной инфраструктуры.
По словам Шмыгаля, россияне также преследуют цель по созданию продуктового кризиса в мире и перераспределению крупных продуктовых рынков.
«Украина – №1 экспортер подсолнечного масла, мы экспортируем 47% всего подсолнечного масла. Порты заблокированы и десятки миллионов тонн нашей продукции, в том числе масла, не могут быть доставлены тем странам, которые их ожидают», - пояснил премьер, добавив, что сейчас Украина не может вывезти около 90 млн тонн аграрной продукции, которую произвели.
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«Это впервые за последние сто лет, когда одно государство блокирует порты другого, чтобы создать продуктовый кризис в мире. Это стратегическая цель России, несмотря на полномасштабную агрессию, они также формируют мировой продуктовый кризис», - заверил Шмыгаль.
Напомним, министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце прогнозирует, что мир столкнется с самым страшным голодом со времён Второй мировой войны и с миллионами погибших. Предпосылками к этому, по ее словам, являются засуха, пандемия коронавируса и российская война в Украине.
В свою очередь Агентство ООН по продовольственной помощи призывает снова открыть порты Черного моря в Украине, чтобы разрешить экспорт пшеницы и кукурузы, от которых зависят многие бедные страны.
Через месяц после начала войны 24 февраля экспортные цены на пшеницу выросли на 22%, а на кукурузу — на 20%. И это помимо уже резкого роста в 2021 году и в самом начале года.
Ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Сватовском районе власть так называемой «ЛНР» вынуждает фермеров начать посевную, чтобы национализировать урожай, оставив фермерам лишь малую часть. В случае отказа, аграриям угрожают конфискацией сельхозтехники и посевного материал, а также тюремным заключением.
Также стало известно, что Россия пытается продать зерно, украденное на временно захваченных территориях Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского, некоторые страны даже проявляют интерес к его покупке.
"У нас есть большая проблема. Россия перекрыла все торговые пути, и мы не можем экспортировать нашу пшеницу. Они оккупируют наши порты, вывозят наши товары. Я не хочу говорить об этом сейчас, я не хочу называть конкретные страны, которые за нашей спиной заключают соглашения о покупке нашего зерна у России, которое было украдено из Украины
Я не хочу сейчас называть эти страны. Но мы их знаем. И если они это сделают, мы скажем", - заявлял президент.
Напомним, Владимир Путин удивил внешним видом на параде в Москве.
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