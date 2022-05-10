За два месяца ВСУ уничтожили около трети новых самолетов рф, в том числе Су-35 и бомбардировщики Су-34. Вскоре российская армия будет вынуждена перейти на самолеты советского производства.

Об этом в интервью Forbes заявил директор неправительственной аналитической организации «Центр исследований армии, конверсии и разоружения» Валентин Бадрак.

По его словам, аналогичная ситуация с ракетами – россия больше не может использовать ракетный комплекс «Кинжал», так как не в состоянии их производить, не может бить из «Калибров», точнее только из оставшихся «про запас» на кораблях.

Бадрак отмечает, что новых вооружений у рф остается все меньше.

«Почти иссяк ресурс мощных авиационных ракет Х-101 и Х-555. Потому и происходят такие неизбирательные бомбардировки с уничтожением гражданской инфраструктуры», - отметил военный эксперт.

Также Бадрак напомнил, что для производства беспилотников «Орлан» семь стран, в том числе Япония и Швейцария, поставляли в рф комплектующие. Однако санкции блокировали эту возможность и теперь россияне переходят на китайские квадрокоптеры.

«На фронте украинские военные уничтожают новейшие российские танки, например, знаменитый «Черный орел». А старые будут гореть еще лучше новых», - считает Бадрак.

Отвечая на вопрос, означает ли это то, что захватчики уже испытывают дефицит вооружения, эксперт предупредил: у россии есть немало складов, из которых можно расконсервировать технику и перебрасывать ее на фронт.

«На скорое отступление надеяться тоже не стоит. Россия достаточно мощная и большая страна, инерция ее падения может длиться долго. По прогнозам Центра исследований армии, конверсии и разоружения, Россия способна воевать от шести до 12 месяцев, если давление западных стран не будет увеличиваться, если будет – еще меньше», - завил Бадрак.

Отметим, в то же время стало известно, что войска РФ впервые нанесли ракетный удар по Украине советскими ракетами Х-22. Об этом сообщили в Defense Express. Масса боевой части ракеты может достигать одной тонны. Их применение может говорить о том, что запасы "Калибров" и "Искандеров" действительно исчерпываются.

Х-22 производились еще в 1960-1970-х годах, из-за своей моральной устаревшей стали сложные и опасные в эксплуатации. Потому и до начала войны, по открытым источникам, лежали у рашистов на складах хранения. Хотя формально и оставались на вооружении ВС РФ.

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