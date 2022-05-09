В россии полыхают военкоматы, уже седьмой по счету подожгли смельчаки, чтобы людей не отправляли на войну.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в российском Череповце подожгли очередной военкомат. По словам корреспондента, люди жгут военкоматы, чтобы уничтожать документы и остановить отправку мужчин на войну в Украине.

"Этой ночью несколько коктейлей Молотова прилетело участок в Череповце. Кстати, с начала войны это уже 7-й горящий военкомат в рф. На фоне новостей о вероятной всеобщей мобилизации в россии такие случаи участились. Люди сжигают документы военного учета, чтобы не идти на войну", - сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Также телеграмм-каналы обнародовали видео, на котором можно увидеть, как смельчаки бросают коктейли Молотова в помещение военкомата в Череповце. Судя по видео, парни хорошо подготовились к своей "акции протеста", они принесли много бутылок с поджигающей жидкостью и забросали ими окна военкомата.

Отметим также, что сейчас в россии горят не только военкоматы, но и целые города. Так, пока в москве с помпой проходит парад к 9 мая, в Сибири бушуют лесные пожары. Днем ранее на треть был уничтожен пожарами город Уяр в Красноярском крае. Там за минувшие выходные сгорели 518 домов, 309 других строений и 61 автомобиль. Погибли семь человек, еще 19 – получили травмы.

Напомним, Погода ни при чем: как выглядит самолет "судного дня", который путин передумал показывать 9 мая.

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