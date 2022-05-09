Такой отдел создали в городе Инкерман и собираются создать в Казачьей бухте.

Во временно оккупированном Крыму россияне срочно создают новые карательные подразделения "полиции". Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Оккупанты боятся сопротивления военной агрессии россии против Украины среди местных жителей, потому и создают такие подразделения. Такой отдел уже создали в городе Инкерман и собираются создать в Казачьей бухте.

Кроме того, в Севастополе дополнительно устанавливается 500 камер внешнего наблюдения.

Кроме того, использование полуострова и акватории Черного и Азовского морей как военной базы для нанесения сокрушительных ударов по мирным городам Украины и по гражданскому населению стало позорной практикой оккупантов.

Также в селе Филатовка Красноперекопского района замечено скопление российской военной техники, среди которой зенитные и ракетные комплексы. Ее количество значительно увеличилось за последние дни.

Напомним, что оккупанты стягивают силы на север Крыма.

Как сообщала Politeka, судьба Крымского моста уже решена, раскрыто единственное условие для удара.

Также Politeka писала, что орки пытаются устроить голод в Украине и вывезли зерно в Крым.