В россии в очередной раз опозорились с подбором фотосопровождения для празднования 9 мая.

В сети появились кадры очередного конфуза российских телевизионщиков, которые не смогли достойно подготовиться к празднованию Дня Победы.

Так, на «1 канале» показали концерт, во время которого в припеве песни «Мой милый, если б не было войны» на заднем плане зрителям решили показать трогательное черно-белое фото пары.

Правда, вместо образцовых советских граждан это оказались известная на весь мир парочка американских грабителей – Бонни Паркер и Клайд Бэрроу. Снимок, который показали зрителям патриотического концерта, был сделан в 1933 году, за год до того, как Бонни и Клайда убили техасские ренджеры и полицейские штата Луизиана.

Конфуз российского телевидения вызвал бурную реакцию в сети.

«Россия - страна воров. Воруют даже фотки. Воры представлены как герои. Символизм зашкаливает», «Мне кажется что Бог лишил их разума навсегда», «Что ни делает дурак, Все он делает не так…», «Фоток своих не оказалось, натырили американских», «Че нашли в инете, то и поставили», «Грабители показали своих кумиров», «Это какой-то позор», - пишут люди.

Напомним, Макс Барских объяснил, почему 9 мая в рф не День Победы.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" ловко осадил россиян.

Также Politeka писала, что оккупанты опозорились с "парадом" в Мариуполе, кадры.