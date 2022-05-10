Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире проекта "Популярная политика" заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, украинские защитники сдерживают огромное количество врага. Отбивают атаки и не пропускают дальше.
«Луганская область является таким же форпостом, как Мариуполь, потому что мы сдерживаем большое количество орков на себе и не пропускаем дальше. Мы можем даже локально где-то освободить 1 или 2 населенных пункта и медленно идти в контрнаступление. Зачем? Нам нужна не победа над какой-нибудь деревней и не захватить или вернуть назад оккупированные территории. Нам нужно победить в войне», - напомнил Гайдай главную цель ВСУ.
Также Гайдай подчеркнул, что благодаря усилиям украинских бойцов в Луганской области воины в соседних областях расширяют фланги и не дают оккупантам зажать украинских защитников в кольцо.
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«Чем дольше мы продержимся, тем больше наши бригады будут обеспечены хорошим дальнобойным вооружением, ну и, соответственно, потом шансов российской армии мы уже не дадим», - заверил Гайдай.
Глава Луганской ОВА также сообщил, что в оккупированном Луганске ФСБшники по квартирам ищут мужчин для мобилизации.
"По нашей информации, которая приходит из оккупированного Луганска, и волна мобилизации закончилась, и мужчин на улицах не осталось. Но приехали ФСБшники, и они сейчас обходят каждую квартиру в домах, чтобы искать откупившихся от мобилизации", - рассказал Гайдай.
Напомним, оккупанты нанесли старыми советскими ракетами удар по Одессе, есть жертвы.
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Кроме того Politeka.net сообщала, что премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл еще одну циничную цель оккупантов.