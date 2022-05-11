В ходе выступления на Красной площади 9 мая президент рф владимир путин ни разу не упомянул Украину.

На это обратил внимание министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

«Это значит, что, во-первых, его нервирует само упоминание, а во-вторых, он настойчиво не хочет признавать существование нашей государственности. Он постоянно говорит о родине, об исторических землях и другом бреде», - заявил Климкин в интервью OBOZREVATEL.

Климкин также отметил, что в этой речи и в другой во время выступления перед военными Путин говорит, что вроде бы не было никакого варианта, что "мы предлагали" и тому подобное.

«Он постоянно оправдывается. Это уже как рефрен», - подчеркнул Климкин.

Климкин также отметил, что речь Путина была нервной.

«И он довольно нервно читал ее. Конечно, он понимает, что все идет к поражению, как бы он ни выдавал, что все идет по плану. Ведь захватить Украину за несколько дней не удалось. Сам текст речи и главное, как он ее читал, показывает его болезненное и нервное отношение к войне с нами. Любой психолог это вам скажет», - считает экс-министр.

Анализируя речь путина на 9 мая, Климкин отметил, что российский президент боится Украину и хочет разговаривать с Западом.

Напомним, ранее советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что Путин выглядел 9 мая перепуганным и больным.

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