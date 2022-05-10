В Белогоровке Луганской области продолжается зачистка территории от оккупантов, которые переправились речкой.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире единого телемарафона заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, все понтоны, через которые враг хотел проводить переброску техники и живой силы, и вражеская техника уже уничтожены.

«Остатки, которые там остались, уже уничтожены, частично они вплавь переправлялись на другую сторону», - сообщил Гайдай.

По его словам, идут бои в районах н.п Золотое-3, Золотое-4 , Катериновка, в настоящий момент линия обороны стабильна и прорывов нет. Воеводовка полностью находится под украинским контролем, в Рубежанском направлении россияне также не смогли продвинуться.

"Успехов там враг не имеет", - заверил глава Луганщины.

Гайдай отметил, что цель российских захватчиков - отрезать Луганщину от других областей, закрыть дорогу, по которой проходит эвакуация и завозятся гуманитарные грузы.

Глава Луганской ОВА заверил, что все территории, которые находятся под контролем россиян будут возвращены, «когда придет свое время».

Напомним, на Луганщине не прекращаются тяжелые бои, область стала таким же форпостом, как Мариуполь.

По словам Гайдая, украинские защитники сдерживают огромное количество врага. Отбивают атаки и не пропускают дальше.

Также сообщалось, что готовится масштабная военная операция по деблокаде Мариуполя.

Кроме того Politeka.net писала, что россия стягивает подкрепление на границе с Украиной.