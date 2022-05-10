Об этом в интервью Financial Times заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, в первые месяцы войны победа для Украины выглядела как вывод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и оплата нанесенного ущерба.

«Сейчас, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для последующей динамики войны, конечно, победой для нас в этой войне будет освобождение остальных наших территорий», - подчеркнул Кулеба.

Министр также признал, что это может привести к еще большему кровопролитию и Украине все-таки придется вести переговоры. К этому моменту, отметил Кулеба, Украина хотела бы иметь самые сильные позиции.

Добавим, что в свою очередь CNN сообщает о том, что российские войска и «офицеры среднего звена разных уровней вплоть до уровня батальона» отказываются подчиняться приказам двигаться вперед в новом наступлении на Донбасс.

По данным источника телеканала в высших кругах Пентагона, асего в Украине находится 97 БТГ. 28 апреля разведка видела 92 тактические группы.

«Нередко они перебрасывают одну или две БТГ из Донбасса обратно в Россию для переоснащения или пополнения запасов, а затем возвращают их обратно», – уточняет источник.

Тем временем в Госдепе США предупредили, что россия может аннексировать Донбасс и провести там фиктивный референдум

Спикер Госдепа Нед Прайс напомнил, что страна-агрессорка уже использовала такой сценарий. В частности, "референдумы" проводили во временно оккупированном Крыму и части Донбасса. Сейчас, как подчеркнул Прайс, США снова озабочены тем, что РФ может повторить подобный сценарий.

Напомним, готовится масштабная военная операция по деблокаде Мариуполя.

Также сообщалось, что оккупанты обстреляли Одессу старыми советскими ракетами - названа причина.

Кроме того Politeka.net сообщала, что премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл еще одну циничную цель российских захватчиков.