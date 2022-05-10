Родителям, женам и родным оккупантов следует задуматься: готовы ли они, чтобы их близкие так гнили.

Как свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить Службе безопасности Украины, тела убитых российских военных пытаются скрыть.

В частности, их свозят на импровизированные свалки, где "двухсотых" так много, что горы тел достигают почти двух метров высотой.

"Это не морг, это свалка. Огромная... Огражденная, оцепленная, никого не пускают... Туда тысячами привозят. Свалка в высоту с человеческий рост", - рассказывает вражеский захватчик своей жене из "ДНР".

По его словам, эту свалку организовать прямо под Донецком. Его охрана зарабатывает бешеные деньги, помогая родственникам мертвецов найти их останки. А узнал он об этом - потому что там его знакомая отыскала тело брата.

Поэтому родителям, женам и родным оккупантов следует задуматься: готовы ли они, чтобы их близкие были разорванные собаками или гнили на полигоне под открытым небом.

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