Масштаб изоляции россии, объем военной помощи и героическое сопротивление Украины, совершенно невероятное политическое лидерство в военное время президента Зеленского –все это не укладывается в путинскую картину мира.

Об этом, как пишет Politeka.net, в интервью «Украина 24» заявил российский оппозиционер и знаменитый шахматист Гарри Каспаров.

По его словам, Путин даже не мог предположить, что мир настолько объединится против него, а россию буквально изолируют.

«Конечно нет, а почему он должен был это предполагать? Ведь он у власти уже больше 20 лет и все его пребывание у власти – это череда преступлений», - пояснил Каспаров, напомнив Вторую чеченскую войну, Норд-Ост, Беслан, убийство политических оппонентов, агрессию против Грузии, аннексию Крыма, войну на востоке Украины, ковровые бомбардировки сирийских городов.

«Путин исходил из того опыта, который накопил за эти 20 с лишним лет. Он был убежден, что ему удастся добиться быстро какого-то военного успеха. Кроме того, не будем забывать, что Пентагон и американская разведка тоже считали, что Украина не сможет долго держаться, срок давали от 4 до 7 дней, когда украинская армия будет разгромлена, а путинские войска войдут в Киев. И Путин был уверен, что после захвата Киева будет бегство Зеленского и украинского правительства», - пояснил Каспаров.

Оппозиционер добавил, что Путин был уверен, что на российском танке заедет марионеточный «какой-нибудь Янукович», а Запад снова будет вести переговоры, о чем-то договариваться.

«А он, Путин, будет гнуть пальцы, демонстрировать добрую волю, отдавая какие-нибудь кусочки от растерзанной Украины», - пояснил Каспаров.

Но все произошло совсем не так. Запад объединился, Украина начала героически сопротивляться, а Владимир Зеленский стал настоящим политическим лидером.

«Это все просто не укладывается в путинскую картину мира. Он столкнулся с вещами, которые ему не укладываются в сознание. В глубине души путин понимает, что война безнадежно проиграна и вопрос освобождения всех оккупированных территорий, включая Крым, это вопрос времени. И первые же украинские ракеты, которые приземлятся в Севастополе, вызовут чудовищную панику. И в Крыму, и в самой России», - заверил российский оппозиционер.

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