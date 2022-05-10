Россия все еще не изменила своих планов на Украину, не смотря на огромные потери и явный проиграш по всем фронтам - начиная от санкций и заканчивая фронтом. Оккупанты начали активно готовиться к новой фазе боевых действий.
Такое мнение высказал советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона.
По его словам, нет признаков того, что россия собирается отказываться от ведения войны против Украины и создания нового СССР. В частности, наблюдается новое усиление российских войск. Так, рашисты стягивают к линии фронта новую технику, в том числе с территории временного оккупированного Крыма.
Однако врагу под давлением украинских сил не удастся достичь задуманного, а главе рф владимиру путину останется только два варианта действий.
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"У путина будут два варианта: либо условно замораживать конфликт и говорить о каких-то переговорных процессах, либо же объявлять прямую мобилизацию в россии", – пояснил Вадим Денисенко.
По его убеждению, второй вариант действий не очень подходит Кремлю. Сейчас политическая верхушка страны-агрессора опасается объявлять мобилизацию: россияне хоть и выступают за войну против Украины, но открытая мобилизация их пугает.
Напомним, Чорновил рассказал, почему путин не объявили войну и мобилизацию.
Как сообщала Politeka, оккупант проговорился, куда деваются тела российских солдат.
Также Politeka писала, министр Кулеба заговорил о полном освобождении Украины.