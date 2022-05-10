Украденное российскими оккупантами в Украине зерно уже находится в Средиземном море. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
Значительная часть вывезенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Вероятнее всего, его везут в Сирию, чтобы потом продать на черном рынке.
"Пока известно, что наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – сообщили в ГУР.
Кроме того, в Пологах Запорожской области зерно и семена подсолнечника, которые находятся в хранилищах, готовят к транспортировке в рф.
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Также с этой целью изымается урожай, который хранился из Энергодара в направлении Каменки под охраной военных выехала колонна российских КАМАЗов и DAF загруженных зерном. Конечный пункт назначения колонны - оккупированный Крым.
Есть информация, что кроме зерна оккупанты вывозят в Крым большие объемы похищенных в Украине овощей – свеклу, картофель, капусту.
Напомним, Чорновил рассказал, почему путин не объявили войну и мобилизацию.
Как сообщала Politeka, оккупант проговорился, куда деваются тела российских солдат.
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