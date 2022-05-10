Украинские военные показали в соцсетях видео из разгромленной позиции российских оккупантов. Ролик мгновенно распространился в телеграмм-каналах и соцсетях. На нем можно увидеть, что орки притащили с собой в окопы… стиральную машинку. Видимо, мародерили в домах украинцев и прихватили "трофей" с собой на огневые позиции.

"Окопы, огневые позиции. Боеприпасы, экипировка, каски, ну и так далее. Так вот, к чему я веду. О том, что говорил, что мы тут нашли. Та-дам! Стиральная машинка "Индезит". Настоящий русский солдат берет ее с собой даже в поле", - показывают и рассказывают авторы видео за кадром.

В соцсетях тут же начали шутить о том, что очередная "машенька" не дождется от своего "ваньки" презентов с войны, так что ей придется стирать по старинке – с камнем в реке.

Как показали последние недели, многие русские оккупанты пришли в Украину не только воевать, но и грабить. Намародеренные "трофеи" в виде стиральных машин, унитазов, бытовой техники и строительных инструментов "бравые бойцы" армии рф отправляли к себе домой даже почтой. А предприимчивые жены додумывались даже продавать награбленное через интернет, не скрывая происхождения таких "трофеев".

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