ВСУ отмечают, что захватчики постепенно осознают всю степень ситуации в которой оказались.

Оккупанты перестают доверять своим командирам и готовятся к мятежам. Об этом сообщает СБУ, представив на странице в Фейсбуке часть перехваченного диалога оккупантов.

Оккупант пожаловался отцу, как вместе с подразделением выживает на Харьковщине:

«Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: «Не отступать!» А вот он где-нибудь на диванчике сидит там, выпивает, наверное…».

Мужчина посоветовал сыну не рисковать и уходить от опасных ситуаций.

«Как только выскочишь – можно снимать погоны, в шапку, бл*дь, насрать и надеть на голову своему комбату или комбригу. И пусть, бл*, ходит, утирается! Пошли они нах*й, бл*, с такой войнушкой…».

ВСУ отмечают, что захватчики постепенно осознают всю степень ситуации в которой оказались.

«Красивые, сильные, мощные командиры – только на телевизоре», - подмечают защитники.

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"Окопы, огневые позиции. Боеприпасы, экипировка, каски, ну и так далее. Так вот, к чему я веду. О том, что говорил, что мы тут нашли. Та-дам! Стиральная машинка "Индезит". Настоящий русский солдат берет ее с собой даже в поле", - показывают и рассказывают авторы видео за кадром.

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