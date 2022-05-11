Продолжаются бои на острове Змеиный, где россия пытается усилить свой слабо защищенный гарнизон. Однако защитники Украины мешают планам оккупантов. Об этом сообщила британская разведка в Twitter.
Украина поразила российские средства противовоздушной обороны и суда снабжения с помощью беспилотников Bayraktar. Российские корабли снабжения имеют минимальную защиту в западной части Черного моря - после потери ракетного крейсера «Москва».
Предполагается, что в случае, если стране-агрессору удастся укрепить свои позиции на острове с помощью стратегических крылатых ракет ПВО и береговой обороны, она сможет "доминировать в северо-западной части Черного моря".
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Вместе с тем британские разведчики утверждают, что все попытки россии усилить гарнизон на острове дают Украине больше возможностей для ведения боя с российскими войсками и уничтожения техники.
Напомним, что враг обустраивает позиции, пополняет запасы и штурмует сразу в пяти направлениях.
Как сообщала Politeka, появилось объяснение, как и когда Украина сможет освободить Херсон.
Также Politeka писала, что названа возможная дата прекращения боев.