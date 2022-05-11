Все попытки россии усилить гарнизон на острове дают Украине больше возможностей.

Продолжаются бои на острове Змеиный, где россия пытается усилить свой слабо защищенный гарнизон. Однако защитники Украины мешают планам оккупантов. Об этом сообщила британская разведка в Twitter.

Украина поразила российские средства противовоздушной обороны и суда снабжения с помощью беспилотников Bayraktar. Российские корабли снабжения имеют минимальную защиту в западной части Черного моря - после потери ракетного крейсера «Москва».



Предполагается, что в случае, если стране-агрессору удастся укрепить свои позиции на острове с помощью стратегических крылатых ракет ПВО и береговой обороны, она сможет "доминировать в северо-западной части Черного моря".

Вместе с тем британские разведчики утверждают, что все попытки россии усилить гарнизон на острове дают Украине больше возможностей для ведения боя с российскими войсками и уничтожения техники.

Напомним, что враг обустраивает позиции, пополняет запасы и штурмует сразу в пяти направлениях.

Как сообщала Politeka, появилось объяснение, как и когда Украина сможет освободить Херсон.

Также Politeka писала, что названа возможная дата прекращения боев.