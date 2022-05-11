Кабмин упростил процедуру обучения и получения водительского удостоверения в сервисных центрах МВД.

Об этом сообщили на официальном сайте МВД Украины.

Кабинет министров 10 мая принял постановление "Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине", которое предусматривает ряд нововведений.

Отныне граждане, которые временно переехали, могут сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД, независимо от того, где сдавали теоретический экзамен, а также получить водительское удостоверение в другом городе, независимо от места сдачи экзаменов.

Теоретическую подготовку водителей теперь можно будет проводить с помощью средств информационно-коммуникационной связи (Zoom, Skype, Google meet и тому подобное).

Сокращен срок обучения для будущих водителей на категории В (легковые авто) и C1, C, С1Е, СЕ (грузовые авто с прицепом) путем уменьшения на 20% теоретической части.

Также новым постановлением Кабмина предусмотрена возможность вернуть свидетельство о регистрации транспортного средства, выданного по заявлению его владельца на имя лица, которое совершает поездку за границу, в течение десяти дней со дня возвращения этого лица из-за границы в любой сервисный центр МВД.

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