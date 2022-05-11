Президент россии владимир путин готов к "затяжному" конфликту в Украине.

Ситуация на фронте остается сложной. В американской разведке считают, что война, начатая россией против народа Украины 24 февраля, "зашла в тупик".

Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на слова главы Агентства оборонной разведки США Скотта Беррьера.

Он считает, что пока никто не имеет окончательного преимущества на поле боя.

"Россияне не побеждают, но и украинцы не побеждают, и мы здесь в тупике. Выхода пока не видим", – признался генерал-лейтенант на встрече с комитетом Сената по вопросам вооруженных сил.

При этом он уверен, что с начала полномасштабной войны бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали не менее 10 российских генералов.

Тем временем The Washington Post, со ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки, говорит о вероятности дестабилизации на фронте в ближайшие несколько месяцев.

Путин готов к "затяжному" конфликту в Украине, заявила директор национальной разведки Аврил Хейнс во время слушаний в сенатском комитете по вооруженным силам.

Напомним, что оккупанты готовятся к мятежам из-за действий командиров.

Как сообщала Politeka, оккупанты истерично жалуются на невыносимую службу на острове Змеиный.

Также Politeka писала, что оккупант проговорился, куда деваются тела российских солдат.