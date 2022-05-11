В МВД раскрыли, сколько еще украинцам придется жить в условиях комендантского часа, а также за что снова придется платить штрафы.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщается на официальной странице МВД в Facebook.

"Нам еще придется некоторое время жить с комендантским временем по всей стране. Это та возможность, которая создает правоохранителям условия для успешной отработки сигналов опасности, в частности, для предотвращения деятельности диверсионно-разведывательных групп», — сказал глава МВД.

Поэтому еще рано говорить о полной отмене комендантского часа на определенных территориях, даже если там не ведутся боевые действия.

Также министр отдельно обсудил вопросы безопасности на дорогах. Так, украинцев снова начнут штрафовать за нарушение скоростного режима.

"Мы возвращаем фиксацию нарушений скорости. Напомню, что включаются и штрафные санкции. Поэтому просьба ко всем: придерживайтесь того скоростного режима, который предусмотрен на определенных участках. Будут приходить штрафы как владельцам авто, так и гражданам—надлежащим пользователям за соответствующие правонарушения», — пояснил Монастырский.

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