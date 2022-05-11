Как пишет Politeka.net, Григорий Лепс - известный российский артист грузинского происхождения. Известно, что знаменитость еще в 2015 году выступил против Майдана, а также ездил в Крым на открытие "Крымского моста", за что попал в базу "Миротворец". А сегодня, 11 мая, стало известно, что Григорий отправился на Донбасс выступать перед оккупантами. Об этом сообщил "УНИАН" в своем тг-канале.

На кадрах можно увидеть Григория, который ехал в автомобиле. Сначала Лепс пел, а потом сделал короткий анонс. Певец отметил, что хочет увидеться с солдатами, чтобы перед ними выступить и отвлечь от тяжелых будней, а потом собирается зайти к раненым и раздать денег.

Стоит отметить, что Григорий Лепс до этого был огорчен, что украинцы и россияне не вместе. Ведь певец считает, что это "один народ".

Напомним, во львовском клубе разгорелся скандал из-за песен Лепса

Также Politeka сообщала, что разводящийся с женой Григорий Лепс загремел в "психушку", печальные подробности

А еще Politeka писала, что восхвалявший Путина Лепс лишился любимого дела



