Бойцы 95-й бригады сообщили о сбитом вражеском вертолете Ка-52, который оценивается в 16 миллионов долларов.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 77-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. ВСУ не только выстояло под натиском врага, но и эффективно проводит контрнаступление на харьковском направлении. А сегодня, 11 мая, стало известно, что бойцы 95-й бригады уничтожили российский вертолет "Ка-52", который оценивается в 16 миллионов долларов. Об этом ВСУ сообщили в тг-канале.

"Только в районе Изюма нашими войсками был сбит еще один рашистский вертолет Ка-52.

А сбили его с пзрк «Перун». Минус свыше 16 млн долларов", - было отмечено в публикации.

Таже стало известно, что постарались бойцы 95-й бригады. Именно им удалось подбить вертолет оккупантов.

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