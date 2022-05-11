Как пишет Politeka.net, украинцы уже 77-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. ВСУ не только выстояло под натиском врага, но и эффективно проводит контрнаступление на харьковском направлении. А сегодня, 11 мая, стало известно, что бойцы 95-й бригады уничтожили российский вертолет "Ка-52", который оценивается в 16 миллионов долларов. Об этом ВСУ сообщили в тг-канале.
"Только в районе Изюма нашими войсками был сбит еще один рашистский вертолет Ка-52.
А сбили его с пзрк «Перун». Минус свыше 16 млн долларов", - было отмечено в публикации.
Таже стало известно, что постарались бойцы 95-й бригады. Именно им удалось подбить вертолет оккупантов.
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