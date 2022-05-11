Российские войска застряли, у них нет ни сил, ни намерений продвигаться дальше.

Ситуация на фронте будет меняться по мере поставок западного вооружения, уже сейчас россия начинает готовиться к ползучей оккупации. Такое мнение в эфире 24 канала высказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

По его словам, российские войска застряли на рубежах Херсонской области, у них нет ни сил, ни намерений продвигаться дальше. Тем временем к северу от Харькова ВСУ грозят отрезать тылы оккупантов, поэтому противник будет оттягивать силы, чтобы сдерживать контрнаступление.

Виктор Андрусив отметил, что россияне применили уже все, что было, и особо ощутимых результатов не достигли. Продвижение происходит ценой стирания с лица земли населенных пунктов, когда нашим солдатам уже негде обороняться. Физически так воевать долго не смогут, потому оккупантам придется менять тактику.

В МВД ожидают, что за неделю-10 дней российские войска изменят тактику: "Я это называю "ползучая оккупация". Они перестанут атаковать по всему фронту, а будут сосредотачиваться очень медленно на каждом конкретном пункте".

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