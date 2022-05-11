По мнению бизнесмена, владимиру путину удалось втащить всех россиян в свои грязные дела, причем большая часть российского народа это одобряет. Об этом Тиньков заявил в интервью российском журналисту Юрию Дудю.
В процессе разговора Тиньков признался, что никогда не интересовался политикой. Однако, по его мнению, сейчас это не освобождает ни его, ни других россиян от ответственности за тот ад, что россия устроила в Украине.
«Виноваты ли мы? Да, конечно мы все виноваты в этом пи**еце! Все мы виноваты, вся россия помазалась этим г**ном. Нас он помазал. Мы все виноваты!», - эмоционально заявил Тиньков.
Банкир считает, что проблема россиян в том, что им не нужны выборы – им нужен царь. Тиньков отметил, что увидев сообщения в соцсетях и пообщавшись с жителями россии, он понял, что большая часть российского народа сейчас поддерживает войну в Украине.
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Отметим, что Тиньков уже несколько лет не живет в россии. После начала войны в Украине он продал свой банк, заявив, что не хочет зарабатывать в стране, которая развязала войну. С тех пор бизнесмен открыто выступает с поддержкой Украины.
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