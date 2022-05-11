В то же время на Херсонском и Мелитопольском направлениях оккупанты начали обороняться в связи с активными действиями ВСУ.

В районах Харькова и Изюма, а также на Херсонском и Мелитопольском направлениях российские войска уже перешли к обороне. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

«Самая горячая ситуация происходит на Лиманском направлении. В районе Харькова противник после неудачного штурма перешел к обороне. На Харьковском направлении ВСУ имеют определенный успех и освобождают населенные пункты. На Изюмском направлении враг тоже перешел к обороне и ведет сдерживающие действия», - сказал Громов.

Он рассказал также, что оккупанты потерпели крах во время очередного штурма на Харьковском и Изюмском направлении.

В то же время на Херсонском и Мелитопольском направлениях оккупанты начали обороняться в связи с активными действиями Вооруженных сил Украины по освобождению оккупированных территорий.

Ранее Алексей Арестович рассказал, что освобождение Донбасса зависит от того, будет ли западное оружие доставлено в Украину в 20-х числах мая.

«У нас появляется очень неплохой шанс на нанесения военного поражения российской армии на территории Украины. Мы видим это по ситуации под Киевом, Черниговом, Сумами, где они потерпели поражение и отошли. Мы видим это под Харьковом, где сейчас наши войска наступают, а российские выводятся для того, чтобы не быть окруженными и окончательно разгромленными», - пояснил Арестович.

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