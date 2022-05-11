Они обручились на "Азовстали" – прямо во время очередной бомбардировки.

Защитница Мариуполя на "Азовстали" стала невестой, женой и вдовой. Влюбленной женщине и ее защитнику удалось побыть в браке считанные дни. Об этом рассказали в Telegram-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами".

Защитница Мариуполя Валерия, ныне ставшая вдовой, рассказала, что с любимым Андреем, военнослужащим Госпогранслужбы, они обручились на "Азовстали" – прямо во время очередной бомбардировки.

Для создания семьи влюбленные выбрали 5 мая – день основания полка "Азов". Просто сделали рапорт. Импровизированные брачные кольца Андрей смастерил сам – из фольги. Для защитницы они стали дороже всех сокровищ.

Однако уже через три дня защитник Мариуполя погиб, защищая наши земли.

"Мы успели жениться. Успели быть счастливы. Не успели набыться вместе. Я буду любить тебя вечно, мой Герой", - говорит девушка, обращаясь к погибшему Андрею.

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