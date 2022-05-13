Об этом, комментируя планы оккупантов о присоединении оккупированной Херсонской области, в интервью OBOZREVATEL заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Напомним, назначенные российскими захватчиками так называемые власти Херсонской военно-гражданской администрации заявили, что будут просить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ. В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это должно пройти "легитимно, как это было с Крымом".

«От того, будет ли он это делать, или нет, в принципе ничего существенно не изменится. Все в цивилизованном мире прекрасно понимают, что это квазиобразования, это не государства, а то, что нужно Путину для того, чтобы реализовывать свою политику», - заявил Огрызко, реагируя на намерения врага.

По его словам, на самом деле все будет зависеть от двух обстоятельств: от того, как быстро украинские Вооруженные силы получат необходимое оружие для контрнаступления и «когда это контрнаступление завершится изгнанием всех этих орков с территории Украины».

Огрызко заверил, что Путину присоединение никак не поможет, а Запад это отвергнет и осудит.

«Скажет, что это не имеет никаких юридических последствий. Но в самом ходе войны, думаю, ничего не изменится, как бы ни называли те или иные части Украины русские орки», - пояснил Огрызко.

Напомним, оккупанты перегруппировываются, стягивают технику и строят переправы - где ждать нового наступления.

Также названа возможная дата прекращения боев - Москва будет пытаться прекратить конфликт.

Кроме того Politeka.net сообщала, что министр Кулеба заговорил о полном освобождении Украины.