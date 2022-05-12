Войска рф пытаются усилить свой гарнизон. Активизация боев на одном из важных направлений может произойти уже в ближайшие дни. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны.

Так, российские военные готовятся к возобновлению наступательных операций для захвата всей Херсонской области Украины. Аналитики также указали, что оккупанты пытаются укрепить позиции на западе Херсонской области, чтобы продвинуться на Николаевщину.

В целом, как сообщили в ISW, российские силы продолжали обстреливать украинские позиции вдоль южной оси, но 11 мая подтвержденных наступлений не было.

Тем временем, ВСУ продвинулись дальше к северо-востоку от Харькова, что заставило российские войска перейти к обороне и ослабило артиллерийское давление на город.

Россияне, вероятно, продолжат объединять наступательные усилия к югу от Изюма с наступлением к западу от Донецка, чтобы оцепить украинские войска на юге Харьковской области и в западной части Донецкой.

Напомним, что путин не смог достичь в Украине своей главной цели и поставил новую.

Как сообщала Politeka, оккупанты перегруппировываются, стягивают технику и строят переправы.

Также Politeka писала, что раскрыты вероятные планы врага на Одессу и область.