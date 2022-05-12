Россия не может полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины воинских подразделений. В большинстве случаев технику со складов длительного хранения даже не способны доставить в подразделения.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают в Главном управлении разведки Украины Минобороны.

Как подчеркивают в разведке, ощутимый упадок военно-промышленного комплекса рф является следствием экономических санкций, введенных ведущими государствами мира на страну-агрессора.

«Потеряв во время войны в Украине значительную часть своего военно-технического потенциала, россияне уже вынуждены поставлять в подразделения, которые понесли невосполнимые потери, технику и вооружение 50-60 годов производства», - подчеркивают в ГУР.

В большинстве случаев, технику со складов длительного хранения даже не могут доставить в подразделения. Однако, военных заставляют ее принимать и докладывать командованию про полную укомплектованность и обеспечение боевых частей.

«Теперь проржавевшее и гнилое военное-техническое эхо кремлевского “великого прошлого” становится основой российского “настоящего”, - иронизируют в ГУР, добавляя список того, что русскими было снято с баз хранения в течение апреля.

Напомним, Китай сделал свой выбор между Украиной и Россией.

Также Politeka.net писала, что на фронте образовались две критические точки - где самая сложная ситуация.

Кроме того Politeka.net сообщала, что на военном объекте в рф прогремел взрыв.