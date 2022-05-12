Россияне, сдавайтесь сразу – сохраните свою жизнь и наш боекомплект.

В Харьковской области Вооруженные силы Украины взяли в плен более десятка оккупантов. Защитники сняли на видео пленных оккупантов, которых страна-агрессор РФ бросила на войну против Украины. Военные рф не имеют оборудования, а некоторые даже обуви.

Оккупантам обещали, что они уезжают всего на неделю, а война будет легкой прогулкой. Реальность оказалась "несколько" иной. Их кинули и приказали оставаться на позициях.

Украинские защитники сняли это видео в начале мая в Харьковской области и предоставили его эксклюзивно Центру стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

На кадрах видно, какие они жалкие, грязные и проголодавшиеся кафиры без должного военного снаряжения, а некоторые даже без обуви, уминают за обе щеки еду, которую им дали украинцы.

"Россияне, сдавайтесь сразу – сохраните свою жизнь и наш боекомплект. К тому же в украинском плену кормят лучше, чем в российской армии", — говорится в подписи к видео.

Напомним, что восстановить полную боеспособность нельзя: украинская разведка узнала о новом фиаско россиян.

Как сообщала Politeka, на фронте образовались две критические точки, где самая сложная ситуация.

Также Politeka писала, что пропагандисты рф запустили фейк о мосте через Днепр.







