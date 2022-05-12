Вооруженные силы Украины могут перейти в контрнаступление, в ходе которого будет освобождена вся территория Украины, включая Крым. Такое предположение сделал военный эксперт Олег Жданов в комментарии Obozrevatel.
По его словам, последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что скоро наша страна будет праздновать два Дня победы, свидетельствует о том, что вопрос поставок новейших вооружений ВСУ решается успешно.
Он предположил, что в ходе контрнаступления летом будут освобождены все территории страны, в том числе Крым и Донбасс. Он признал, что давать прогнозы о том, сколько времени понадобится для полного освобождения Украины от оккупанта, довольно сложно.
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"Все будет зависеть от умения наших военных организовать контрнаступательную операцию и от возможностей армии ее выполнить. Наступление намного сложнее, чем оборона. Потерь будет больше, чем в обороне. Скажу так: это будет длиться месяц", - отметил Жданов.
Напомним, что восстановить полную боеспособность нельзя: украинская разведка узнала о новом фиаско россиян.
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