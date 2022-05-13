Российская армия недостаточно оснащена для затяжной войны в Украине и несет поражение уже на нескольких фронтах. Такое мнение озвучил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Daily Mail.
Он указал на то, что генералы рф плохо подготовились к войне, у них нет успехов планирования, проблемы с оборудованием и снабжением, а также присутствует моральное разложение в армии.
Более того, почти ни один из их самолетов не оснащен средствами ситуационной осведомленности и цифрового управления боем. Часто в подбитой технике оккупантов находят старые бумажные карты Украины. То есть их отправили воевать с картами 1980-х годов.
"Приемники GPS были обнаружены приклеенными к приборным панелям сбитых российских Су-34, чтобы пилоты знали, где они находятся, из-за низкого качества их собственных систем. Такие же проблемы с артиллерией и бронетехникой", – добавил Уоллес.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Враг стягивает в приграничные районы артиллерию: в Генштабе назвали область, куда полетят снаряды
"Запад преодолел свой идиотский страх": шантаж путина перестал работать, эксперт раскрыл детали
Оккупанты перегруппировываются, стягивают технику и строят переправы: где ждать нового наступления
Готовится масштабная операция по деблокаде Мариуполя: что известно
Уоллес выразил уверенность, что российский диктатор путин в перспективе уже потерпел поражение, не имея возможности производить тяжелое вооружение в своей стране.
Кроме того, в Украину продолжает поступать современное высокоточное вооружение из стран Запада, а у захватчиков оно заканчивается, и в будущем возникнут еще большие проблемы.
Бен Уоллес также обратил внимание на то, что путин управляет бандитскими методами, его окружение во всем ему потакает, утратив всякое понятие чести и морали, поэтому они не заслуживают своего дня победы – рф ожидает только бесславное неизбежное поражение.
Напомним, что обнародованы снимки подбитого корабля рф и происходящего в Черном море.
Как сообщала Politeka, враг стягивает в приграничные районы артиллерию.
Также Politeka писала, что в Херсоне оккупанты устроили дебош в СИЗО, выяснилась причина.