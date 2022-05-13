Сегодняшние российские вооруженные силы до сих пор несут этот советский отпечаток.

Российская армия недостаточно оснащена для затяжной войны в Украине и несет поражение уже на нескольких фронтах. Такое мнение озвучил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Daily Mail.

Он указал на то, что генералы рф плохо подготовились к войне, у них нет успехов планирования, проблемы с оборудованием и снабжением, а также присутствует моральное разложение в армии.

Более того, почти ни один из их самолетов не оснащен средствами ситуационной осведомленности и цифрового управления боем. Часто в подбитой технике оккупантов находят старые бумажные карты Украины. То есть их отправили воевать с картами 1980-х годов.

"Приемники GPS были обнаружены приклеенными к приборным панелям сбитых российских Су-34, чтобы пилоты знали, где они находятся, из-за низкого качества их собственных систем. Такие же проблемы с артиллерией и бронетехникой", – добавил Уоллес.

Уоллес выразил уверенность, что российский диктатор путин в перспективе уже потерпел поражение, не имея возможности производить тяжелое вооружение в своей стране.

Кроме того, в Украину продолжает поступать современное высокоточное вооружение из стран Запада, а у захватчиков оно заканчивается, и в будущем возникнут еще большие проблемы.

Бен Уоллес также обратил внимание на то, что путин управляет бандитскими методами, его окружение во всем ему потакает, утратив всякое понятие чести и морали, поэтому они не заслуживают своего дня победы – рф ожидает только бесславное неизбежное поражение.

Напомним, что обнародованы снимки подбитого корабля рф и происходящего в Черном море.

Как сообщала Politeka, враг стягивает в приграничные районы артиллерию.

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