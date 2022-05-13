Похороны пройдут на Байковом кладбище в Киеве, пишет издание «Страна» со ссылкой на свои источники.
Церемония прощания планируется в Украинском доме. Время еще не определено, но, предположительно, она состоится в 11.00.
По информации СМИ, тело Кравчука доставят в Киев из Мюнхена. Леонид Кравчук скончался 10 мая после длительного лечения в Германии. Ему было 88 лет.
Напомним, осенью прошлого года стало известно, что первый Президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросу урегулирования ситуации на востоке Леонид Кравчук проходит реабилитацию в Германии. Об этом сообщал Алексей
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"Леонид Макарович перенес очень сложную операцию на сердце, она оказалась удачной. Но период реабилитации, как говорят его близкие, будет очень длинным … Он сейчас в Германии проходит реабилитацию", – рассказывал Арестович.
Также напомним, что Алексей Арестович раскрыл украинцам, что от них скрывал все это время.
Кроме того Politeka.net писала, что главнокомандующего ВСУ Залужного стравливают с Зеленским - эксперт раскрыл, кто и зачем.
Также Politeka.net писала, что Зеленский заявил о поражении россии и объяснил действия оккупантов.