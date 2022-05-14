Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире Фейгин Live заявил советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович.

При этом Арестович подчеркнул, что не берется назвать сроки, сколько еще будет продолжаться война.

«Могу сказать наверняка, что Россия проводит последнее или предпоследнее наступление оперативного уровня в ближайшие несколько месяцев в этом конфликте. Оно сейчас заканчивается. Сдыхают в районе Изюма. И это все», - сообщил Арестович.

Советник главы ОП предполагает, что после активных боев начнется позиционная война. Россия будет пытаться накопить силы и вновь пойти в какое-то оперативное наступление. Однако для этого необходимы несколько месяцев. Хотя, как отметил представитель ОП, резервы у россиян есть где-то 15 БТГ.

"Они могут и их (15 БТГ резерва. — ред.) бросить в бой. Большего идиотизма в военной истории за последние 5,5 тысяч лет найти невозможно. Но они вполне могут пойти и на это. Но после этого точно все. "Позиционка". Они не могут наступать, потому что у них уже нет сил, мы не можем наступать, потому что у нас еще нет сил", - пояснил Арестович.

Он также объяснил, почему его прогнозы не всегда сбываются. По словам Арестовича – всему виной «жуткий идиотизм» российского политического руководства и командования.

«Я всякий раз думаю за них как людей среднего ума, но они - по-суворовски "удивил - победил" принимают действия, которые мне сначала в голову не приходили, что так по-дурацки можно делать», - сообщил советник главы ОП.

Напомним, Арестович также признался украинцам, что от них скрывал все это время.

Также Politeka.net писала, что мобилизация в россии уже началась, но об этом не объявляют.

Кроме того Politeka.net сообщала, что Зеленский заявил о поражении россии и объяснил действия оккупантов.