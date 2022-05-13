Родные бойцов из "Азовстали" делятся своими переживаниями за своих самых близких людей.

Так, передает "Суспільне", муж Анастасии также на "Азовстали". Вместе с частью выехал в Мариуполь 8 февраля во время очередной ротации в зоне ООС. Женщина говорит: должен был вернуться через три месяца.

24 февраля позвонил и попросил, чтобы жена с трехлетним сыном уехала за границу. Она сказала, что никуда без него не поедет.

Последний раз мужчина выходил на связь в начале апреля. Спрашивал о ней и сыне. Ни на что не жаловался, говорил, что у него все хорошо.

Анастасия, жена бойца, который защищает "Азовсталь":

"Я не военный, не политик, я не знаю, что там. Но я вижу, что ребята понемногу освобождают районы, по шагу двигаются к ним. Но все должны понять, что у них нет недель, у них нет дней, возможно, остались часы", - говорит женщина.

Напомним, Арестович раскрыл украинцам, что от них скрывал все это время.

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